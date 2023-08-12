12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekorlar serisine iki hafta ara verdi. Peki, bu durum ne kadar sürecek? Gram altın yeniden yükselir mi? Altın fiyatlarının seyri ne olur? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın fiyatlarında yükseliş trendi ne zaman yeniden başlayacak? Altın için fırsat dönemi mi? Yatırımcıların merak ettiği bu ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş açıkladı. Memiş gram altında kısa süre içinde 2850 TL seviyesi ile rekorun geleceği tarihi duyurdu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.08.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 11:25
  • 1
  • 14
Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

A Haber'e konuşan finans analisti İslam Memiş şu açıklamaları yaptı:

"Altın tarafında ons tarafında 2 haftadır düşüş ve baskılanma süreci var. Özellikle 1.913 dolar seviyesi haftalık kapanışlarda 1.890 dolar seviyesin gündeme getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

ABD'de açıklanan tarafından açıklanan verilerin burada etkisi var. Küresel piyasalarda ABD merkez bankası FED'in politikaları konuşulmakta.

  • 3
  • 14
Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

ONS ALTIN NE KADAR OLUR?

ONS altın tarafında düşüşlerin çok kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Önümüzdeki süreçte 2 bin dolar seviyesine agresif yükselişler yine beklemeye devam ediyoruz.

  • 4
  • 14
Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

Gram altın tarafında ise ekran fiyatıyla serbest piyasalar arasında 50 TL'lik bir fiyat aralığı var.

  • 5
  • 14
Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

1660-1670 TL gram altında internet fiyatları böyle. Ama Kapalı Çarşı serbest piyasasında şuanda 1.710-1.720 TL. aralığında.