Gram altın 2850 TL ile rekor kıracak! İslam Memiş’ten A Haber’de bomba açıklamalar….

SON DAKİKA! Altın fiyatları rekorlar serisine iki hafta ara verdi. Peki, bu durum ne kadar sürecek? Gram altın yeniden yükselir mi? Altın fiyatlarının seyri ne olur? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın fiyatlarında yükseliş trendi ne zaman yeniden başlayacak? Altın için fırsat dönemi mi? Yatırımcıların merak ettiği bu ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş açıkladı. Memiş gram altında kısa süre içinde 2850 TL seviyesi ile rekorun geleceği tarihi duyurdu.