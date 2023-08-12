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Haberler Galeri Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki artış son günlerde düşüş ivmesine girdi. Ons altın, ABD ile ilgili haberlerin etkisiyle 1.910-2.000 dolar aralığında dalgalanırken, gram altın fiyatı temmuz ayında kırdığı 1.734 TL'lik rakamın ardından duraksama gösterdi. Gelecekteki rekorlar ise merakla bekleniyor. Ancak dün açıklanan ABD verisi altın fiyatlarına satış baskısı getirdi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, piyasada 1.660 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki altın fiyatlarında yaşanan düşüş sürecek mi? Altın alınmalı mı satılmalı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 10:25
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Altın için kritik seviyeyi açıkladı: Alım fırsatı doğabilir Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

ABD'de 12 ay sonra ilk defa artış gösteren enflasyon verisi, Fed'in para politikasını etkileyebileceği düşüncesiyle altın fiyatlarında önce yükselişe, ardından satış dalgasına neden oldu. Bu hareketlilik, altın piyasasının son dönemde en merak edilen konularından biri haline geldi. Enflasyonun etkisiyle başlayan hareketlenme, altın yatırımcıları tarafından yakından izleniyor. İşte, güncel altın fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın için kritik seviyeyi açıkladı: Alım fırsatı doğabilir Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, gram altın konusunda yatırımcıları uyardı. İşte o açıklamalar:

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Altın için kritik seviyeyi açıkladı: Alım fırsatı doğabilir Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN FİYATLARI ANALİZİ

"Ons altın tarafında ABD enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusunda yüksek geldi. Enflasyonun düşük bekliyorlardı ama yüksek geldi. Bu da ister istemez Fed'in politikalarında bir değişikliğe neden olabilir. Fed faiz artışlarını biraz daha bekletebilir. Bence son kez faiz artırdı. Ben yıl sonuna kadar Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum.

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Altın için kritik seviyeyi açıkladı: Alım fırsatı doğabilir Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

KRİTİK SEVİYE 1918 DOLAR

ABD enflasyon verisi açıklandıktan sonra ons altında bir tepki yükselişi gördük. 1.930 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama tekrar bir satış dalgası geldi. Bizim için şu anki kritik destek seviyesi 1.918 dolar. Ons altın 1.918 dolar seviyesi altında haftalık kapanış yaparsa, 1890 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Yatırımcısı 1.890-1.960 bant aralığını takip etmesi lazım.

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Altın için kritik seviyeyi açıkladı: Alım fırsatı doğabilir Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

Yıl sonuna kadar ben 2.000 dolar seviyesinin üzerini bekliyorum. Tekrar 2.080-2.150 dolar bandı söz konusu olabilir. Çünkü Fed'ten artık faizi artırmayacağız sinyali gelirse bu altını pozitif yönde destekler.