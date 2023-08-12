Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN FİYATLARI ANALİZİ

"Ons altın tarafında ABD enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusunda yüksek geldi. Enflasyonun düşük bekliyorlardı ama yüksek geldi. Bu da ister istemez Fed'in politikalarında bir değişikliğe neden olabilir. Fed faiz artışlarını biraz daha bekletebilir. Bence son kez faiz artırdı. Ben yıl sonuna kadar Fed'den bir faiz artışı beklemiyorum.