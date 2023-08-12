12 Ağustos 2023, Cumartesi
Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki artış son günlerde düşüş ivmesine girdi. Ons altın, ABD ile ilgili haberlerin etkisiyle 1.910-2.000 dolar aralığında dalgalanırken, gram altın fiyatı temmuz ayında kırdığı 1.734 TL'lik rakamın ardından duraksama gösterdi. Gelecekteki rekorlar ise merakla bekleniyor. Ancak dün açıklanan ABD verisi altın fiyatlarına satış baskısı getirdi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, piyasada 1.660 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki altın fiyatlarında yaşanan düşüş sürecek mi? Altın alınmalı mı satılmalı?
Giriş Tarihi: 12.08.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 10:25
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