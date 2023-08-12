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Haberler Galeri Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

Emekli maaşlarına yönelik gerçekleşen zam düzenlemesi, en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında olumlu bir artışı beraberinde getirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 25'lik zam uygulaması hayata geçirilirken, bu artış emekli vatandaşların yeni aylıklarına yansıdı. Ayrıca, emeklilerin tek seferlik maaşlarına ek olarak alabilecekleri ek ödeme miktarları da yapılan açıklamayla netlik kazandı. Diğer yandan emeklilerin ek kazanç sağlayacağı seçeneklerde bulunuyor. İşte, emekli maaşlarına ek kazanç imkanı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023 11:41
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Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

Temmuz ayındaki zamın ardından, özel bankalar emeklilere verilen promosyon ödemelerinde artış kararı aldı. Başlangıçta 750 TL olan promosyonlar, şimdi 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu artış, emekliler arasında banka değiştirme düşüncesini daha da yaygınlaştırdı. Emekliler, daha yüksek promosyon alabilmek için sunulan teklifleri dikkatlice değerlendiriyor. Farklı bankalar, emekli maaşı alanlara cazip fırsatlar sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. İşte bankaların güncel promosyon miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaşı 3.000 TL'den başlayanlara özel olarak 10.000 TL ve üzeri aylık alanlara 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatları sunuyor.

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Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 10.000 TL arasında olanlara özel olarak 6.750 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Bu promosyon, emeklilere maddi anlamda destek sağlamayı hedefliyor.

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Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca CardFinans kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim avantajı sunarak finansal kazançlarını artırıyor.

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Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

AKBANK: 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.