Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...

Emekli maaşlarına yönelik gerçekleşen zam düzenlemesi, en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında olumlu bir artışı beraberinde getirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 25'lik zam uygulaması hayata geçirilirken, bu artış emekli vatandaşların yeni aylıklarına yansıdı. Ayrıca, emeklilerin tek seferlik maaşlarına ek olarak alabilecekleri ek ödeme miktarları da yapılan açıklamayla netlik kazandı. Diğer yandan emeklilerin ek kazanç sağlayacağı seçeneklerde bulunuyor. İşte, emekli maaşlarına ek kazanç imkanı...