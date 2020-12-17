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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Geri sayım başladı! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammı için araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:38
Son dakika... Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yılbaşı için geri sayım başlarken, yeni asgari ücret için görüşmeler başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Milyonlarca işçi yeni ücretin hangi tarihte belli olacağını merak ediyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Komisyonun dördüncü toplantı tarihi ilerleyen günlerde belli olacak. Yeni asgari ücretin Aralık ayının son haftasında belli olması bekleniyor.
BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Sosyal yardım alan vatandaşların sosyal yardımlarının haczedilmediğini belirten Selçuk, asgari ücrete ilişkin eleştiriye de yanıt verdi. Selçuk, şöyle konuştu:
"Asgari ücret devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyon olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme de baktığımız zaman, reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1,5 katlık bir artış sağlamış durumdayız."
Selçuk, işsizlikle çok yönlü mücadele edildiğini dile getirerek, hem aktif iş gücü programları hem de pozitif iş gücü programları bulunduğunu bildirdi.
Gençlerde iş gücünün yıllara göre artmaya devam etmediğini, 2002'den bu yılın kasım ayı sonuna kadar İŞKUR tarafından toplam 9,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini anlatan Selçuk, bunun yaklaşık üçte birinin gençlerden oluştuğunu söyledi.
Tarımsal desteklerin arttığını ifade eden Selçuk, 2018-2020 yılları arasında 52 milyara yakın destek ödemesi yapıldığına dikkati çekti. Selçuk, 2021 yılında da 22 milyar liralık tarımsal destek sağlanacağını anımsatarak, çiftçileri korumaya devam edeceklerini kaydetti.