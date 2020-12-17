Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin detayları merak ediliyor. Destek paketinde KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği yer alıyor. Desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin yararlanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...