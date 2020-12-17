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Haberler Galeri Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından müjdesini verdiği "esnafa destek paketi" ile ilgili detaylar belli oldu. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı öğrenildi. Esnafa 1000 TL desteğinin yılbaşından önce verilmesi planlanıyor. Kimlerin başvuru yapacağı konusunda detaylar açıklandı. Peki, esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 12:48
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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin detayları merak ediliyor. Destek paketinde KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği yer alıyor. Desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin yararlanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca 1000 TL destek ödemesi yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.

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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak.

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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?

HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler yararlanak.