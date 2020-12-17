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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
Esnafa hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından müjdesini verdiği "esnafa destek paketi" ile ilgili detaylar belli oldu. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı öğrenildi. Esnafa 1000 TL desteğinin yılbaşından önce verilmesi planlanıyor. Kimlerin başvuru yapacağı konusunda detaylar açıklandı. Peki, esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:39Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 12:48
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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?
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Milyonlara müjde! Esnafa 1000 TL hibe desteği şartları nedir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır?