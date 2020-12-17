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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 memur maaş zammı: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, bekçi... 2021 memur maaş zammı: Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, bekçi...
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için görüşmeler sürüyor. Bilindiği üzere maaş zammını etkileyen en önemli faktör ise enflasyon rakamları oluyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala polis, öğretmen, bekçi ve hemşire gibi birçok meslek dalı maaşlarına yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. İşte, Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, bekçi...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:02
2021 yılına sayılı günler kala memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Son 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından olası zam oranları için beklentiler ortaya atılmaya başlandı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 memur maaşları belli oluyor. Görüşmelerin sona ermesinin ardında ortaya çıkan rakamlar kamuoyuyla paylaşılacak. Birçok mesleği ilgilendiren zam görüşmeleri için detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, bekçi...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ MAAŞI...
Memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranında enflasyon verileri etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon veriler açıklandı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emekliler ve memurlar için Ocak ayı maaşları ile ilgili olası zamlar şöyle oluyor; Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde yapılacak olan zamlar şu şekilde gerçekleşecek;
Memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak.2021 yılında olası senaryo geçekleşirse memur 3.812 TL ücret alırken yeni maaşı 270 lira artarak 4.082 lira olacak. Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olacak.
ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI İLE İLGİLİ DETAYLAR...
Hemşirelerde ise (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir kişi yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak.
ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK 2021?
Öğretmenler ise (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alacak.