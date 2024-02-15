Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Müşteri kapma yarışına giren bankalar, vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi vermek için kesenin ağzını açtı. İki ürünü birden kullanarak 30 bin lira alanlar 6 ay boyunca ayda 5 bin lira ödüyor. Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Peki hangi bankalarda kredi kampanyaları var? İşte detaylar...

Sabah Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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