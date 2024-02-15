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Haberler Galeri Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Müşteri kapma yarışına giren bankalar, vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi vermek için kesenin ağzını açtı. İki ürünü birden kullanarak 30 bin lira alanlar 6 ay boyunca ayda 5 bin lira ödüyor. Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Peki hangi bankalarda kredi kampanyaları var? İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:24
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Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Para politikasındaki normalleşmenin ardından faizlerde yaşanan yükseliş ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla likidite sıkıntısı yaşamayan bankalar, rekabette çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

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Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Müşteri kapma yarışı içerisine giren bankalar, vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi vermek için kesenin ağzını açtı.

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Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önümüzdeki dönemde kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapması beklenirken, kısıtlama getirecek bu düzenleme öncesinde pazar payını artırmak isteyen bankalar özellikle yeni müşteri kazanmak için taksitli ve faizsiz kredi kampanyalarına hız verdi.

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Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Bankaların bu hamlesi, enflasyonun etkisiyle kredi faizlerinin aylık bazda neredeyse yüzde 5'e dayandığı böyle bir ortamda, tüketicilerin bazı ihtiyaçlarını sıfır faizli kredi ile karşılamasına olanak sağlıyor.

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Bankalardan isteyen herkese faizsiz kredi fırsatı! Yarışa girdiler | Hangi bankada kredi kampanyası var?

Bu imkânını kullanmak isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.