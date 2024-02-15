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Haberler Galeri 45 yaşındaki Çağla Şıkel'in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay'ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ'un...

45 yaşındaki Çağla Şıkel'in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay'ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ'un...

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ünlü model Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından son olarak kayak tatili paylaşımlarında bulundu. 45 yaşındaki, iki çocuk annesi Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile kar paylaşımları büyük ilgi gördü. Ünlü modelin, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay, yakışıklılıklarıyla dikkat çekerken babalarına benzetildiler. İşte Çağla Şıkel'den kar paylaşımları...

Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:48
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45 yaşındaki Çağla Şıkel’in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay’ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ’un...

Geçtiğimiz günlerde çocukları Kuzey ve Uzay ile kar tatiline çıkan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. 45 yaşındaki ünlü model görüntüsüyle yıllara meydan okurken, çocuklarının son hali de dikkatlerden kaçmadı. Kuzey ve Uzay'ın son hali görenleri ise şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45 yaşındaki Çağla Şıkel’in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay’ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ’un...

Ünlü magazin çifti Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 8 yıl süren evliliklerinden iki çocuk sahibi oldu. Küçükken tanıdığımız bu çocukların, şimdi ise büyük birer adam olduklarına tanıklık ediyoruz. Kuzey ve Uzay adını verdikleri çocukları, görenleri hayrete düşürüyor.

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45 yaşındaki Çağla Şıkel’in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay’ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ’un...

Ünlü model Çağla Şıkel'in, eski eşi Emre Altuğ ile olan evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Ancak, son zamanlarda Şıkel'in adı, iş insanı Nail Gönenli ile anılmıştı. Çağla Şıkel'in, Nail Gönenli ile olan ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düştü.

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45 yaşındaki Çağla Şıkel’in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay’ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ’un...

8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozan ve evlenecekleri konuşulurken yollarını ayıran Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından son olarak kayak tatili paylaşımlarında bulundu.

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45 yaşındaki Çağla Şıkel’in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay’ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ’un...

Fit hali ile yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki, iki çocuk Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile kar paylaşımları büyük ilgi gördü.