45 yaşındaki Çağla Şıkel'in paylaşımları gündem oldu! Oğulları Kuzey ve Uzay'ın son hali şaşırttı! Babaları Emre Altuğ'un...

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ünlü model Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından son olarak kayak tatili paylaşımlarında bulundu. 45 yaşındaki, iki çocuk annesi Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile kar paylaşımları büyük ilgi gördü. Ünlü modelin, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Kuzey ve Uzay, yakışıklılıklarıyla dikkat çekerken babalarına benzetildiler. İşte Çağla Şıkel'den kar paylaşımları...