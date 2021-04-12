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Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!

Geleceğin meslekleri listelendi. Aralarında 125.000 TL maaş veren meslekler var. En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. Gelecekte hangi meslekler daha fazla kazandıracak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 05:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 05:35
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Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!
Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!

Amazon: 28 bin 836 dolar (174 bin 478 TL)

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!
Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!

IBM: 55 bin dolar (332 bin 849 TL)

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Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!
Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!

Tesla: 56 bin 163 dolar (339 bin 803 TL)

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Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!
Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!

Intel: 106 bin 900 dolar (646 bin 873 TL)

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Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!
Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!

Nvidia: 155 bin 35 dolar (938 bin 675 TL)