Geleceğin meslekleri belirlendi: 125.000 TL maaş alıyorlar!

Geleceğin meslekleri listelendi. Aralarında 125.000 TL maaş veren meslekler var. En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. Gelecekte hangi meslekler daha fazla kazandıracak? İşte yanıtı...