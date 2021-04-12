Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

Dolar ve altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cuma günü kapanışta 8,1710 liradan işlem gören dolar, yeni haftaya 8,1770 liradan başladı. Cuma günü kapanışta 0,43 azalışta 458 liradan işlem gören gram altın ise 12 Nisan'a aynı seviyeden başladı. Uzmanlar dolar ve altın alacaklar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, 12 Nisan dolar/TL ne kadar? Bugün gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? işte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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