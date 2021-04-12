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Haberler Galeri Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

Dolar ve altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cuma günü kapanışta 8,1710 liradan işlem gören dolar, yeni haftaya 8,1770 liradan başladı. Cuma günü kapanışta 0,43 azalışta 458 liradan işlem gören gram altın ise 12 Nisan'a aynı seviyeden başladı. Uzmanlar dolar ve altın alacaklar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, 12 Nisan dolar/TL ne kadar? Bugün gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ne kadar oldu? işte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:09
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Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası piyasalarda 3. dalga endişesi başladı. Bu gelişmelerin ardından dolar ve altın yeni haftaya hareketli başladı. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar ve yatırım yapmayı planlayanların yakından takip ettiği dolar ve altın ile ilgili uzmanlardan kritik açıklamalar geldi. Peki, bugün dolar ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Nisan güncel dolar ve altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

"NEGATİF BASKI ARTABİLİR"

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce direnç olarak çalışan 21 günlük basit ortalama, geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin kar satışlarında destek bölgesi olarak çalıştı. Gün içerisinde 21 günlük ortalamanın bulunduğu bölgeyi destek alanı olarak takip edeceğiz. Bu ortalamanın altına tekrar kırdığı zaman negatif baskı artabilir.

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Dolar ve altın uyarısı! Uzmanlar nedenini açıkladı! 12 Nisan Dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı...

Olası tepkilerde ise öncelikle 1745 direnci üzerinde birkaç günlük mum kapanışı aranmalıdır. Ek olarak günlük RSI tarafında pozitif uyumsuzluk ve 1685 desteğinde ikili dip formasyonu oluşuyor olabilir.

Dolayısıyla 21 günlük ortalama üzerinde tutunma bir süre daha devam ederse kademeli yükselişler formasyon gereği sürpriz olmaz. Pozitif tarafta 2075 seviyesinden gelen downtrend çizgisi, trend değiştirici bölge olarak izlenebilir."