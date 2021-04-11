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Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...
SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek sorusunun yanıtını merak ediyor. 2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı araştırılıyordu. Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiye tarihini duyurdu. İşte, SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 22:25
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