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Haberler Galeri Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek sorusunun yanıtını merak ediyor. 2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı araştırılıyordu. Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı için ödenecek ikramiye tarihini duyurdu. İşte, SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 22:25
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Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi. 2021 yılı Ramazan Bayram ikramiyesinde artış yaşanacağı müjdesini Başkan Erdoğan aldı. İşte, SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI! TARİH BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini Kabulünde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.' dedi.

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Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

NASIL DEĞİŞECEK?

İkramiye tutarı Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklileri bin 83 lira ödenecek. Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve yetimler de yararlanacak.

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Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

İŞTE OLASI YENİ ZAM İKRAMİYELERİ:

İkramiye Mevcut % 8.36 zamlı

Emekli 1.000 TL 1.083,60 TL

Ölüm aylığı (% 75) 750 TL 812,70 TL

Ölüm aylığı (% 50) 500 TL 541,80 TL

Ölüm aylığı (% 25) 250 TL 270,90 TL

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Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

KURBAN BAYRAMI ZAMMI:

Kurban bayramı zammı Ocak-Temmuz 2021 arası enflasyon farkına bakılarak yapılacak böylece toplam zam yüzde 15'i geçecek