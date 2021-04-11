Emekliler için müjde! Beklenen zam haberi geldi! SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram...

NASIL DEĞİŞECEK?

İkramiye tutarı Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklileri bin 83 lira ödenecek. Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve yetimler de yararlanacak.