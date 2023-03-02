EYT’linin yol haritası! Mart’ta dilekçe Nisan’da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

Yasadan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı işe başlayanlar yararlanacak, yaş sınırı uygulanmayacak. Dilekçesini martın herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. SSK'lı çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecek. Mart ayında dilekçe verenler nisan ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacak.