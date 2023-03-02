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Haberler Galeri EYT'linin yol haritası! Mart'ta dilekçe Nisan'da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

EYT'linin yol haritası! Mart'ta dilekçe Nisan'da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren EYT düzenlemesi yasalaştı. Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular yapılacak. Dilekçesini mart ayında verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 1.100 TL tutarındaki ikramiye de alınacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.03.2023 07:41
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EYT’linin yol haritası! Mart’ta dilekçe Nisan’da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren EYT düzenlemesi yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecek.

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EYT’linin yol haritası! Mart’ta dilekçe Nisan’da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

Yasadan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı işe başlayanlar yararlanacak, yaş sınırı uygulanmayacak. Dilekçesini martın herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. SSK'lı çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecek. Mart ayında dilekçe verenler nisan ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacak.

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EYT’linin yol haritası! Mart’ta dilekçe Nisan’da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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EYT’linin yol haritası! Mart’ta dilekçe Nisan’da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

EYT'LİNİN YOL HARİTASI
* EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru süreci de bundan sonra başlayacak.
* Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak.

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EYT’linin yol haritası! Mart’ta dilekçe Nisan’da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu

* İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.
* Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek.
* Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.