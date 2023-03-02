HaberlerGaleriEYT'linin yol haritası! Mart'ta dilekçe Nisan'da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu
EYT'linin yol haritası! Mart'ta dilekçe Nisan'da maaş | Bayram ikramiyesi alacaklar mı? Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım? Merak edilenler yanıt buldu
Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren EYT düzenlemesi yasalaştı. Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular yapılacak. Dilekçesini mart ayında verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek 1.100 TL tutarındaki ikramiye de alınacak.