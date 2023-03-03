HaberlerGaleri"Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
"Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
Milyonlarca vatandaş EYT yasasının detaylarını araştırıyor. Meclis'ten geçen düzenlemeyle emekli olan vatandaşlar başvuru sürecinin başlaması için Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyor. Hak sahipleri SGK ve e-Devlet'ten başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki emeklilik e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? İşte A'dan Z'ye EYT başvuru adımları...