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Haberler Galeri ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 4 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama

ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 4 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama

"2023 zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu Mart ayına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına devlet tarafından ödenen maaşlar, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2022 yılında 3336 TL olan evde bakım maaşları 2023 yılında 4337 TL'ye yükseltimişti.Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, e-devlet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 04.03.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 09:04
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ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 4 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, arama motorlarında sorgulanıyor. Ödemeler, bakımı evde yapılan engelli veya yaşlı vatandaşlar için düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte evde bakım maaşının yattığı iller merak konusu oluyor. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

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ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 4 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı.

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ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 4 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama

Mart ayı ödemelerinin Mart ayının 15'i ile 31'i arasında yatırılması bekleniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Mart ayı ödemeleri en geç 31 Mart tarihine kadar yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

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ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 4 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Mart ayı evde bakım yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı iki şekilde sorgulanabiliyor. Mobil veya masaüstü üzerinden e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan kullanıcılar sağ üst kısımda bulunan arama kutucuğuna " Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak ödemeleri kontrol edebilir.

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ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 4 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama

Ayrıca ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan kullanıcılar telefonlarının mesaj bölümlerine BAKIYE yazıp 4737'e SMS yazarak evde bakım maaşı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.