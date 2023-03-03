HaberlerGaleriTek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! EYT'linin promosyon miktarı netleşti! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL 'ye kadar...
Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! EYT'linin promosyon miktarı netleşti! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL 'ye kadar...
Milyonlarca EYT'li düzenleme sonrasında emeklilik hayaline kavuşuyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenlemenin yasalaşması ile 2.2 milyon kişi ilk emekli maaşına kavuşacakken, aynı anda banka promosyonunda yararlanma fırsatı doğacak. "Hangi banka ne kadar veriyor? Tutar daha da artacak mı?" sorularına cevap aranıyor. İşte, EYT ile bankaların güncel promosyon miktarları...