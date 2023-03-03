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Haberler Galeri MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

"Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu bugün itirabıyla araştırma konusu oldu. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Ocak ayında maaşlarına uygulanan yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Mart 2023 (bugün) açıklanacak olan enflasyon verilerinde. Peki, Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, enflasyon farkı son dakika!

Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:49
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MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

Son dakika: Memur enflasyon farkı açıklanıyor! Memur maaşlarına yılda iki defa zam uygulanıyor. En son memur zammı ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının da netleşmesinin ardından belli oldu. Şimdi ise gözler Şubat ayı enflasyon farkına çevrildi. Peki, enflasyon farkı son dakika açıklandı mı? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 3 Mart son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı.

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MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

3 Mart tarihinde açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamlarının eklenmesi ile memur ve memur emeklisinin alacağı 2 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.

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MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanıyor. 3 Mart saat 10:00'da Şubat ayı enflasyon verileri duyurulacak.

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MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu.