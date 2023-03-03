MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?

"Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu bugün itirabıyla araştırma konusu oldu. Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı tutarında maaşlarına zam alıyor. Ocak ayında maaşlarına uygulanan yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Mart 2023 (bugün) açıklanacak olan enflasyon verilerinde. Peki, Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte, enflasyon farkı son dakika!