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EYT'LİLER DİKKAT! Başvurunuz GEÇERSİZ olmasın! Kademeli prim... İşverene EYT desteği... Kıdem tazminatı... İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvurular başladı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Başvurular nasıl yapılıyor? Nisan ayında maaşlar yatar mı? İşlemler Nisan ayına yetişecek mi? Kademeli prim ne demek? Prim günü tablosu nasıl hesaplanır? Borçlanma nasıl yapılacak? İşverene EYT desteği nedir? EYT sonrası işveren zorunlu emekli eder mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Duman, EYT başvurularının geçersiz olması ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. İşte EYT'liler için yol haritası...

A Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 12:33
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EYT’LİLER DİKKAT! Başvurunuz GEÇERSİZ olmasın! Kademeli prim... İşverene EYT desteği... Kıdem tazminatı... İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

Emeklilik Yaşa Takılanlar (EYT) için yasal düzenleme Meclis'ten geçti.

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EYT’LİLER DİKKAT! Başvurunuz GEÇERSİZ olmasın! Kademeli prim... İşverene EYT desteği... Kıdem tazminatı... İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren düzenleme konusunda çok sayıda sorunun yanıtı aranıyor. İlk maaş ne zaman? İşverene EYT desteği nedir? EYT ile emekli olan aynı iş yerinde çalışabilir mi, ikinci kez emekli olabilir mi? EYT sonrası işveren zorunlu emekli eder mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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EYT’LİLER DİKKAT! Başvurunuz GEÇERSİZ olmasın! Kademeli prim... İşverene EYT desteği... Kıdem tazminatı... İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

İş yükü açısından bakarsanız SGK'ya ciddi oranda bir iş yükü gelmiş oldu. Mesela dün itibariyle İstanbul'da bulunan bir sigorta müdürlüğünde sadece öğlene kadar 8 bin emeklilik başvurusu vardı. Akşam olduğunda bazı sigorta müdürlükleri 20 bin başvuruyu geçti. Aynı anda birçok insanın emekli olmasından bahsediyoruz.

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EYT’LİLER DİKKAT! Başvurunuz GEÇERSİZ olmasın! Kademeli prim... İşverene EYT desteği... Kıdem tazminatı... İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

EYT İLE BERABER 5'E KATLANDI

Bizim ülkemiz ortalama aylık 40-45 bin civarında emekli veren Türkiye genelinde yılda 500 bin civarında emekli veren bir sosyal güvenlik sistemine sahipti. EYT ile beraber bu sayı 5'e katlandı. Aylık bazda bakarsanız bu sayı ciddi oranda artmış oldu artık 20'ye falan çıktı. 1'e 20 gibi. Ama içeride yeteri kadar kurum personeli yok. Yapılacak işler açısından çok yoğun.

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EYT’LİLER DİKKAT! Başvurunuz GEÇERSİZ olmasın! Kademeli prim... İşverene EYT desteği... Kıdem tazminatı... İşte EYT ile ilgili tüm merak edilenler

BU TARİHE KADAR YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ

3 Mart 2023'te yasa resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce yaş haddi sebebiyle emekliliği bekleyip de Cumhurbaşkanımızın açıklaması Bakanın açıklaması ya da TBMM'nin yasa teklifinin verilmesi yahut Genel Kurul bunlardan sebep herhangi bir şekilde yasa geldi diye düşünerek SGK'ye emeklilik başvurusu yapan herkesin 3 Mart 2023 tarihine kadar yaptığı başvuru geçersiz. Yasanın yürürlük tarihi 3 Mart 2023.