HaberlerGalerie-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |
e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |
e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama robotu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonların belkediği EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT ile emekliliğe hak kazananlar ve Emeklilik olacağı günü bekleyen çalışanlar, emeklilik yaşı hesaplama hakkında detayları araştırıyor. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin yanı sıra Sigortalı olarak çalışanlar, gerekli koşulları sağladığı takdirde emeklilik hakkına sahip oluyor. Peki, e-devlet ne zaman emekli olurum? İşte SGK ve e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama ekranı...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:42Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:43