06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |

e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |

e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama robotu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milyonların belkediği EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT ile emekliliğe hak kazananlar ve Emeklilik olacağı günü bekleyen çalışanlar, emeklilik yaşı hesaplama hakkında detayları araştırıyor. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinin yanı sıra Sigortalı olarak çalışanlar, gerekli koşulları sağladığı takdirde emeklilik hakkına sahip oluyor. Peki, e-devlet ne zaman emekli olurum? İşte SGK ve e-Devlet emeklilik yaşı hesaplama ekranı...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:43
  • 1
  • 14
e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |

"e-devlet ne zaman emekli olabilirim?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekliliğe hak kazananlar ve emeklilik olacağı günü bekleyen çalışanlar, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Normal şartlarda ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlar SGK ve e-Devlet üzerinden emeklilik yaşını sorgulayabiliyor. İşte SGK 4A, 4B, 4C emeklilik yaşı hesaplama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

  • 3
  • 14
e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor. Hesaplamanın yapılabilmesi için istenen bilgiler doldurulur. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.

  • 4
  • 14
e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |

Sorgulama yapmak için öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yazmalısınız. Tüm bu aşamaları eksiksiz şekilde geçtiğiniz takdirde, emeklilik hakkını elde etmeniz için gereken koşulların neler olduğu karşınıza çıkacak.

EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

  • 5
  • 14
e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU |

SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmetiyle emeklilik yaşı hesaplamada yardımcı olabilir.