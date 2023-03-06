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TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? MART 2023 KURA TAKVİMİ

"TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları belli oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim' kapsamında kura çekilişleri Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertlendi. Başvuruda bulunan vatandaşlar, kuraların çekileceği tarihi merak ediyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:46
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TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? MART 2023 KURA TAKVİMİ

Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle TOKİ sosyal konut kura çekilişleri bir süreliğine ertelendi. Daha önce açıklanan TOKİ kura takvimine göre Şubat ayının başında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kura çekilişleri yapılması bekleniyordu. Bu noktada vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?", TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ kuraları hakkında merak edilenler...

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TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? MART 2023 KURA TAKVİMİ

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? MART 2023 KURA TAKVİMİ

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Ankara'da arsa kuralarının çekildiğini hatırlattı.

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TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? MART 2023 KURA TAKVİMİ

Gelecek çarşamba günü ise İzmir ve Afyonkarahisar'da konut kuralarının çekilmesine başlanacağını belirten Kurum, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını kaydetti.

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TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? MART 2023 KURA TAKVİMİ

Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında İzmir'de 8-14 Mart'ta 12 bin 400, Afyonkarahisar'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169, Edirne'de 11 Mart'ta 1363, Kırklareli'de 12 Mart'ta 1189 ve Tekirdağ'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.