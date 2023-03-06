TOKİ İzmir, Tekirdağ, Edirne kura sonuçları AÇIKLANDI mı? TOKİ çekilişi ne zaman başlayacak? MART 2023 KURA TAKVİMİ

Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle TOKİ sosyal konut kura çekilişleri bir süreliğine ertelendi. Daha önce açıklanan TOKİ kura takvimine göre Şubat ayının başında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kura çekilişleri yapılması bekleniyordu. Bu noktada vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?", TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ kuraları hakkında merak edilenler...