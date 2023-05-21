EYT'de yeni şanslı grup ortaya çıktı! Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...

Emeklilik reformu için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan 2000 sonrası çalışanlar için emeklilik formülleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kademeli ve kısmi emeklilik için şartlar netleşirken, prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için borçlanma süreci de yakından takip ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar gündemin ilk sırasında bulunuyor. Esnaf, çiftçi ve kadınlar için çalışmalar düzenlemede ilk sırada yer alması beklenen gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, yeni emeklilik düzenlemesi neler getirecek? İşte konu hakkında detaylar!