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Haberler Galeri EYT'de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...

EYT'de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...

EYT ne zaman çıkacak? Emekli olabilmek için üç kriter bulunuyor; yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gelen sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını vermişti. EYT'de çalışma rotası belli oldu. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 11:17
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EYT’de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT’liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...

EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak? Prim gün sayısını doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyen vatandaşlar, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hükümet EYT ile ilgili çalışmalara başlarken, gözler EYT'nin ne zaman ve hangi formülle çıkacağına çevrildi. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT’liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...

EYT İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULDU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için komisyon oluşturduklarını belirtti.

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EYT’de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT’liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren EYT düzenlemesi için çalışma birçok açıdan devam ediyor. Konunun hem emeklilikle ilgili hem de bütçe ile ilgili yönleri olduğu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının şanında Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ve uzmanlar birlikte çalışmaları yürütüyor.

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EYT’de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT’liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...

EYT'DE ROTA BELLİ OLDU

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, EYT düzenlemesi için rotanın belirlendiğini bildirerek bu 6 maddeye dikkat çekti. İşte o maddeler:

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EYT’de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT’liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...

1-Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam oldu. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.

Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor.