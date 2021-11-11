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EYT'de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...
EYT ne zaman çıkacak? Emekli olabilmek için üç kriter bulunuyor; yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gelen sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını vermişti. EYT'de çalışma rotası belli oldu. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? İşte haberin detayları...