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Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!

Bazı işletmeler çalışanlarının maaşını geç yatırmakta veya herhangi bir sebep göstermeden aylarca ödememekte. Ancak bu durumlarda işçilerin hakları İş Kanunu ile koruma altına alınıyor. Ücreti ödenmeyen işçinin sözleşmesi feshedilemez, yerine işçi alınamaz. İşçiye nakit ödeme dışında farklı bir şekilde de ödeme yapılamaz. İşte; maaşı ödenmeyen işçilerin yapabilecekleri!

Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 10:42
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Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!

Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişme! İşverenin 2 ay boyunca maaş ödememesi halinde işçilerin işe gitmesine gerek kalmayacak. İş Kanunu ile koruma altına alınan haklara göre; ücreti ödenmeyen personel çalışmadığında iş akdi feshedilemez, yerine işçi alınamaz, bu işler başkasına da yaptırılamaz. İşçiler ödenmeyen ücretleri faiziyle geri alabilecek.

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Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!

Çalışanların ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamadığı gibi ücret kesme cezası da uygulanamaz.

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Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!

Aynı değerde bir iş nedeniyle kadın ve erkeğe farklı ücret verilemez. Ücretin dörtte birinden fazla haczedilemez, nafaka borçları dışında ücret başkasına devredilemez.

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Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!

Ücrette kesinti bir ayda iki günden fazla olamaz. Ücreti zamanında ödenmeyen çalışan faizini isteyebilir. Çalışanlara ücret kesme cezası verilemez.

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Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!

1- Çalışana dolar, bono, kupon, senet ile ödeme yapılabilir mi?
İş Kanunu'na göre ücret, prim, ikramiye Türk parası ile işyerinde, özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Bu nitelikteki ödemeler yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk Lirası ile ödeme yapılabilir. İşçiye ücret ödemesi kupon, yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapılamaz.