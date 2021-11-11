11 Kasım 2021, Perşembe
Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!
Bazı işletmeler çalışanlarının maaşını geç yatırmakta veya herhangi bir sebep göstermeden aylarca ödememekte. Ancak bu durumlarda işçilerin hakları İş Kanunu ile koruma altına alınıyor. Ücreti ödenmeyen işçinin sözleşmesi feshedilemez, yerine işçi alınamaz. İşçiye nakit ödeme dışında farklı bir şekilde de ödeme yapılamaz. İşte; maaşı ödenmeyen işçilerin yapabilecekleri!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 10:42
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