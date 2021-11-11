Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!

1- Çalışana dolar, bono, kupon, senet ile ödeme yapılabilir mi?

İş Kanunu'na göre ücret, prim, ikramiye Türk parası ile işyerinde, özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Bu nitelikteki ödemeler yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk Lirası ile ödeme yapılabilir. İşçiye ücret ödemesi kupon, yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapılamaz.