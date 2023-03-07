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EYT'de rekor kırıldı! Başvurular 300 bini geçti | Topluca ödeme ve avans seçeneği

Milyonlarca vatandaş emeklilik için sosyal güvenlik merkezlerine akın ederken, internetten de rekor başvuru geldi. EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:58
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EYT’de rekor kırıldı! Başvurular 300 bini geçti | Topluca ödeme ve avans seçeneği

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girdiği 3 Mart itibariyle gelen başvuru sayısı 300 bini geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu yoğun başvurulara hızlı yanıt verebilmek için çalışma saatlerini 06.00'ya çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de rekor kırıldı! Başvurular 300 bini geçti | Topluca ödeme ve avans seçeneği

Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibariyle aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek.

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EYT’de rekor kırıldı! Başvurular 300 bini geçti | Topluca ödeme ve avans seçeneği

DOSYALAR TEK TEK İNCELENECEK

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle sosyal güvenlik merkezleri önünde başlayan yoğunluk dün de sürdü.

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EYT’de rekor kırıldı! Başvurular 300 bini geçti | Topluca ödeme ve avans seçeneği

Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Emekli aylığında kayıp yaşanmaması için en geç 31 Mart tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

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EYT’de rekor kırıldı! Başvurular 300 bini geçti | Topluca ödeme ve avans seçeneği

Emeklilik başvurusu ister online isterse doğrudan Kurum'a yapılsın, o günkü başvuru tarihi esas alınacak, dosyalar tek tek incelenecek. Emeklilik başvurusunun postayla yapılması halinde belgenin postaya verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecek.