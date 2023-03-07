EYT'de rekor kırıldı! Başvurular 300 bini geçti | Topluca ödeme ve avans seçeneği

Milyonlarca vatandaş emeklilik için sosyal güvenlik merkezlerine akın ederken, internetten de rekor başvuru geldi. EYT için bir günde 300 bin başvuru olurken, SGK mesai başlangıcını 06.00'ya çekti. Mart ayında başvuranlar 1 Nisan itibarıyla aylığa hak kazanırken ödemeleri yetişmeyenlere topluca ödeme yapılabileceği gibi avans seçeneği de sunulabilecek.

Sabah Giriş Tarihi: 07.03.2023 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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