SGK hizmet dökümünüzde 'S,Ş,K' harfleri varsa durum kritik! 4A,4B,4C emeklileri kapsıyor! Hemen e-Devlet'e bakın
EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte 2 milyondan fazla vatandaş, emekli olmaya hak kazandı. EYT kapsamında emeklilikten yararlanabilmek isteyenlerin mutlaka hizmet dökümlerini e-devlet'ten kontrol etmeleri gerekiyor. 4/A, 4/B ve 4C emeklilerin sigorta durumu tek tek kontrol ediliyor ve eğer bu harfler varsa maaşlar kesilebiliyor.Peki, SGK hizmet dökümündeki 'S,Ş,K' harfleri ne anlama geliyor?
Giriş Tarihi: 08.03.2023
21:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023
21:41
Milyonlarca çalışan ya da emekli için sigorta dökümü, büyük önem teşkil ediyor.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından, EYT başvuruları başlamış durumda. SGK hizmet dökümünde bulunan bazı harfler ise EYT ile emeklilik hakkında sahip olanları da ilgilendiriyor. Uzmanlar sigorta dökümünde yer alan S, Ş ve K harfleri için uyarıyor. Peki, K, Ş ve S harfleri nedir? İşte, SGK hizmet dökümü sorgulama ekranı!
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EYT'DE HARFLER NE ANLAMA GELİYOR?
CNN Türk yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, merak edilen soruları yanıtladı. Çalışanların e-Devlet sistemlerinde girdiklerinde hizmet dökümlerinin baş sol kısmında bu harfleri görecekler ve bunlarında farklı renkleri var. Turuncu, kırmızı ve yeşil şeklinde.
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K' harfi dediğimiz 'Kontrollü İşyeri'. Yani denetim elemanları tarafından işyeriyle ilgili süreç içerisinde yapılmış işlemler. Yani işyerinde birtakım sıkıntıların olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ki bu işyerleri geçmiş yıllarda pek çok olumsuzluklara sebebiyet verdiği için çalışanları ileride mağdur olmamaları için çalışma süreleri devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanları tarafından incelemeler yapılıyor. Riskli gördükleri işyerlerine bu harfleri veriyorlar. Yani bu işyerleri denetim elemanlarının gözetiminde birtakım işlemler yapıyor.
'Ş' ise 'Şüpheli İşyeri'. Yani bir işyeri açılmış. Bu işyerinde fiili olarak faaliyete devam edip etmediği, primlerini düzenli ödeyip ödemediği konusunda bir itilaf ya da şüphe uyandırdığını görüyoruz. Burada yine Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim elemanlarının işlem yaptığını takip edebiliriz.
En riskli grup ise 'S' harfi ile yer alan 'Sahte İşyeri'. Burası fiili hayatta hiçbir faaliyeti olmayıp sigorta primi toplamak için ya da usulsüzlük yapmak için yapılan, tescil edilen işyerleri ki burada hizmet alan işverenlerin çalışanları, emekli olmaları durumunda bu işyerinde S harfi ile adlandırılmış işyerinden emekli olmuş kişi ileriki yıllarda bu işyerinin sahte olduğu tespit edildiği takdirde emeklilikleri iptal edildiği gibi, aynı zamanda almış olduğu sağlık hizmetleri ve geçici iş görmezlik gelirleri de yasal faizleri ile birlikte çalışandan geri alınmakta." ifadelerini kullandı.