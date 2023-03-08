SGK hizmet dökümünüzde ’S,Ş,K’ harfleri varsa durum kritik! 4A,4B,4C emeklileri kapsıyor! Hemen e-Devlet’e bakın

En riskli grup ise 'S' harfi ile yer alan 'Sahte İşyeri'. Burası fiili hayatta hiçbir faaliyeti olmayıp sigorta primi toplamak için ya da usulsüzlük yapmak için yapılan, tescil edilen işyerleri ki burada hizmet alan işverenlerin çalışanları, emekli olmaları durumunda bu işyerinde S harfi ile adlandırılmış işyerinden emekli olmuş kişi ileriki yıllarda bu işyerinin sahte olduğu tespit edildiği takdirde emeklilikleri iptal edildiği gibi, aynı zamanda almış olduğu sağlık hizmetleri ve geçici iş görmezlik gelirleri de yasal faizleri ile birlikte çalışandan geri alınmakta." ifadelerini kullandı.