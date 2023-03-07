EYT'de kod 8 formülü! Ayrıntılar netleşti! EYT süreci nasıl işliyor?

İlk ödeme ne zaman, emeklilik işlemi kaç gün sürecek? İşte giriş için üç önemli şart ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN