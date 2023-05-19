EYT sonrası yeni liste belirlendi! Staj çıraklık sigortası, Bağ-kur tescil affı, yaş indirimi torbada! Meclis start verdiği an...

Emeklilik hayali kuranlar için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2023 seçimlerinin ardından ardından ekomomi ve emeklilik için atılacak adımlar merak ediliyor. Yeni dönemde de emekli, memur, işçi, asgari ücretlileri sağlam destekler bekliyor. Ev hanımı, esnaf ve kiracılar için atılacak adımlarda gündemin ilk sırasında yer alıyor. Diğer yandan staj ve çıraklık konusunda atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, seçim sonrası atılacak adımlar için detaylar!