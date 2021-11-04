HaberlerGaleriEYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?
EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?
EYT yasası kimleri kapsıyor? EYT son durum nedir? 2022'de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı uzun zamandır bekleniyordu. Yaş haddini dolduran ancak emekli olamayan kişiler çıkacak düzenlemeyi bekliyordu. Peki; 2022 EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 04.11.2021 11:01Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 16:03