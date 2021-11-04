06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?

EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?

EYT yasası kimleri kapsıyor? EYT son durum nedir? 2022'de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı uzun zamandır bekleniyordu. Yaş haddini dolduran ancak emekli olamayan kişiler çıkacak düzenlemeyi bekliyordu. Peki; 2022 EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 04.11.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 16:03
  • 1
  • 19
EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?

EYT son durum nedir? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT yasası kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sayesinde yüzbinlerce kişi emekliliğe adım atacak. Kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan EYT düzenlemesi için 2022 tarihi işaret ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar yapılırken, EYT yasasının kimleri kapsayacağı merakla sorgulanan konulardan birisi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?

SABAH Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, örneklerle EYT hesaplama tablosu hakkında bilgi vermişti.

  • 3
  • 19
EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını dolduran Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çalışma yapıyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son karar Başkan Erdoğan'ın olacak.

  • 4
  • 19
EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?

Maaş, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 oranında artış sağlaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 yılı bitmeden sonuçlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Bununla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de bir çalışma yaptığı ifade edildi. Bu düzenlemenin de 2022 yılı bitmeden Başkan Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor.

  • 5
  • 19
EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsıyor? 2022’de EYT çıkacak mı, yasada son gelişmeler nelerdir?

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade ediyor.