06 Kasım 2021, Cumartesi
SMS'le 80 bin TL hemen çekin! Kefil şartı yok! PTT'den gelir belgesi şartı olmadan düşük faizli kredi!
Uygun geri ödemeli kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL'ye kadar kredi hemen çekebilirsiniz. PTT'ye SMS'le başvuru yapılıyor. PTT Aktif Bank N Kolay gereksinim kredisiyle, en yakın PTT şubesinden uygun taksitlerle kredi çekebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulamaya binlerce kişi başvuruda bulundu. Gelir belgesi şartı olmadan 36 ay vadeli 5 bin lira gereksinim kredisi çekilmesi halinde aylık 241 TL geri ödeme şartı bulunuyor.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:49
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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!