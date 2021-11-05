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Haberler Galeri SMS'le 80 bin TL hemen çekin! Kefil şartı yok! PTT'den gelir belgesi şartı olmadan düşük faizli kredi!

SMS'le 80 bin TL hemen çekin! Kefil şartı yok! PTT'den gelir belgesi şartı olmadan düşük faizli kredi!

Uygun geri ödemeli kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL'ye kadar kredi hemen çekebilirsiniz. PTT'ye SMS'le başvuru yapılıyor. PTT Aktif Bank N Kolay gereksinim kredisiyle, en yakın PTT şubesinden uygun taksitlerle kredi çekebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulamaya binlerce kişi başvuruda bulundu. Gelir belgesi şartı olmadan 36 ay vadeli 5 bin lira gereksinim kredisi çekilmesi halinde aylık 241 TL geri ödeme şartı bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:49
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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!

80.000 TL'ye kadar kredi hemen çekebilirsiniz. Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! PTT'ye SMS'le başvuru yapılıyor. Aktif Bank ile PTT arasında atılan imzalar ile Ekim ayına özel kredi başvuruları başladı. 36 aya vadeli kredi kullanma olanağına yoğun ilgi gösteriliyor. "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden kredi çekebiliyorsunuz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!

PTTBANK KREDİSİ NASIL ALINIR?

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.

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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!

Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.

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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

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Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!
Kefilsiz şartsız kredi fırsatı! 80.000 TL’ye kadar hemen çekebilirsiniz! PTT’ye SMS’le başvuru yapılıyor!

Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.