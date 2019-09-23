23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

EYT son dakika Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

EYT son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanları umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin görevlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat görev verilen Bilgin araştırmalara başlarken, EYT ile ilgili iki model üzerinde duruluyor. Modellerden ilki uzun süredir konuşulan Finlandiya yönetimi tarafından uygulanan model. İkincisi ise Almanya tarafından uygulanan model. İki modelin artıları, eksileri göz önüne alınırken, konu ile ilgili çalışmaların giderek hızlanması bekleniyor. EYT'liler, 20 yıl sonra ilk kez gündeme gelen düzenlemeyi dikkatle takip ediyor. Peki, EYT için konuşulan Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT'de son durum ne? İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve konuşulan modeller hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:35
  • 1
  • 20
EYT son dakika Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milyonlarca kişi, SGK tarafından belirlenen prim sayısını doldururken, yaş akdine takılıyor. Erken yaşlardan itibaren sigortalı çalışarak üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emekli olacak ve aylık almaya başlayacak. EYT'liler ile ilgili sıcak gelişmeler bir televizyon programında konuşan Prof.Dr. Cem Kılıç'ın sözleri ile başladı. Kılıç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT ile ilgili görevlendirdiğini açıkladı. EYT'ler derneği de gelişmeleri doğruladı. Bilgin saha araştırması yaparken, EYT için Finlandiya ve Almanya'da uygulanan modellerin değerlendirildiği belirtiliyor. Peki, EYT için konuşulan Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne? İşte detaylar...

  • 2
  • 20
EYT son dakika Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

EYT 20 YIL SONRA GÜNDEMDE

EYT milyonlarca kişinin bekleiği düzenlemeler arasında yer alıyor. EYT mağdurları, uzun yıllardır düzenleme için çaba sarf ediyordu. Bu konuda basın açıklamaları, dernek faaliyetleri yürütülürken, maliyet nedeniyle EYT'ye sıcak bakılmıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT'liler umutlanırken, düzenleme 20 yıl sonra ilk kez gündeme geldi.

  • 3
  • 20
EYT son dakika Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

FİNLANDİYA VE ALMANYA MODELLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

EYT'liler gelecek haberleri beklerken, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin öncülüğündeki ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların Finlandiya ve Almanya modeli üzerinde olduğuna dair kulis bilgileri var. EYT'de Finlandiya modeli daha önce de gündeme gelmişti.

  • 4
  • 20
EYT son dakika Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

  • 5
  • 20
EYT son dakika Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

Uzmanlar konu hakkında şunları söylediler:

"Almanya veya daha çok Finlandiya modeli olarak bilinen model ele alınıyor. Finlandiya ve Almanya'da da emeklilik yaşı 65, 67, buralarda. Bizde ise 2008 sonrası için erkekte 61 kadında 58 yaş şartı bulunuyor.