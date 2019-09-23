EYT son dakika Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne?

EYT son dakika haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanları umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin görevlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat görev verilen Bilgin araştırmalara başlarken, EYT ile ilgili iki model üzerinde duruluyor. Modellerden ilki uzun süredir konuşulan Finlandiya yönetimi tarafından uygulanan model. İkincisi ise Almanya tarafından uygulanan model. İki modelin artıları, eksileri göz önüne alınırken, konu ile ilgili çalışmaların giderek hızlanması bekleniyor. EYT'liler, 20 yıl sonra ilk kez gündeme gelen düzenlemeyi dikkatle takip ediyor. Peki, EYT için konuşulan Finlandiya ve Almanya modeli nedir? EYT'de son durum ne? İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve konuşulan modeller hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





