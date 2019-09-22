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EYT Meclis yolunda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.09.2019
EYT MECLİS YOLUNDA

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu’nun yaptığı çalışma tamamlanırsa ’ten yasa çıkması beklenecek.

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi; Sosyal Politikalar Kurulu çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde taraflarla görüşülecek ve durum teknik olarak da çalışılacak. Ne yapılabileceği noktasında analiz çalışmaları da yapılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde işe giren SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığı mensuplarının tamamı Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak nitelenen grup içinde yer alıyor. Bu tarihten önce yaş şartı olmadan emeklilik bekleyen bu vatandaşlar 1999'da koalisyon hükümetinin çıkardığı yasa ile yaş şartı ile karşı karşıya kalmıştı. Bu sigortalılar prim ve yıl şartlarını tamamlamalarına rağmen yaşı doldurmadıkları için emekli olmaları sağlanamıyor. Başkan Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Vedat Bilgin'i bu kesimle görüşmesi için görevlendirmesi ve bununla ilgili bir rapor hazırlanması durumundaki vatandaşları umutlandırdı. Ancak bu konunun çözümü için kapsamlı bir çalışma yapılması kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamlı çalışmanın ardından konunun ayrıca gündemine gelmesi ve yasalaşması gerekiyor. Ancak çok fazla kişinin bu konumda olması yapının değişken olması uzun bir çalışmayı da gerektiriyor. Çünkü SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı memurlar için ayrı çalışma yapılması gerekiyor. Şu anda bir mutfak çalışması sürerken değişik formüller üzerinde de durulduğu bilgisi geliyor.

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