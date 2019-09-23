17 milyona yeni maaş | Emeklilerin en düşük maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 17 milyon kişinin maaşına Ocak ayında zam gelecek. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların eline geçecek para artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam olacak. Peki kime ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 08:03 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 08:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





