Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?
Son dakika! TOKİ'den borcunu erken ödemek isteyenlere müjde geldi. TOKİ, 2019 yılı içerisinde ikinci kez indirim kampanyası gerçekleştiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projelerden konut veya işyeri alanlar, borçlarını erken ödemeleri durumunda yüzde 22 kazanç sağlayacak. Başvurular bugün başlarken, 18 Ekim'de sona erecek. Peki, TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2019 11:08Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 11:10