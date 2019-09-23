Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenliyor. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular bugün başlıyor.