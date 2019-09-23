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Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?

Son dakika! TOKİ'den borcunu erken ödemek isteyenlere müjde geldi. TOKİ, 2019 yılı içerisinde ikinci kez indirim kampanyası gerçekleştiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projelerden konut veya işyeri alanlar, borçlarını erken ödemeleri durumunda yüzde 22 kazanç sağlayacak. Başvurular bugün başlarken, 18 Ekim'de sona erecek. Peki, TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 11:10
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Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenliyor. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular bugün başlıyor.

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Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?

YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILACAK

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak.

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Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

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Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?

18 EKİM'E KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, yarından itibaren 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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Son dakika TOKİ'den yüzde 22 indirim! TOKİ indirim şartları neler? TOKİ indirim başvuruları nasıl yapılır?

İndirim uygulaması kapsamında bulunan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.