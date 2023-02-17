HaberlerGaleriEYT kadın - erkek şart tablosu netleşti! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! 3.600 ve 5.400 günle emeklilik!
EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! 3.600 ve 5.400 günle emeklilik!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kanun teklifi Paln ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edilirken, geçtiğimiz günlerde Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında görüşmeler ertelendi. Düzenlemeyi bekleyen binlerce vatandaş, prim ve gün sayısı hakkında detayları merak ediyor. Peki, EYT için prim günü kaç olmalı? EYT erkek ve kadında emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında son gelişmeler...