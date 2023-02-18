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Haberler Galeri 3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!

3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!

EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Yaklaşık 5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren düzenleme için detayları merak ediliyor. Genel Kurul'da onaylanmasının ardından düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. EYT'nin, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Prim ve gün sayısı için detaylar netleşti. İşte, EYT düzenlemesi için son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 09:18
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3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kanun teklifi Paln ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edilirken, geçtiğimiz günlerde Genel Kurul'a gelmesi bekleniyordu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında görüşmeler ertelendi. Düzenlemeyi bekleyen binlerce vatandaş, prim ve gün sayısı hakkında detayları merak ediyor. Peki, EYT için prim günü kaç olmalı? EYT erkek ve kadında emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!

EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANACAK

EYT kanun teklifi için önce metinler yazıldı. Ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada onaylandı. EYT yasası Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle durumu birkaç gün gecikebilir.

Yasa teklifinin Meclis'e gelmesi durumunda aynı gün veya ertesi gün EYT kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten çıkan kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!

EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.

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3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!

Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Tüm bu konuların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EYT yasasının 1 hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.