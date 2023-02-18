HaberlerGaleri3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!
3.600 ve 5.400 günle emeklilik! Detaylar netleşti, 4A-4B-4C fark etmeden yararlanılacak! EYT kadın - erkek şart tablosu netleşti!
EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Yaklaşık 5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren düzenleme için detayları merak ediliyor. Genel Kurul'da onaylanmasının ardından düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. EYT'nin, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Prim ve gün sayısı için detaylar netleşti. İşte, EYT düzenlemesi için son detaylar!