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EYT için komisyon kuruluyor! EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu sene EYT'nin çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken, hükümet tarafından gelen açıklamalar umutları artırdı. Son açıklamalara göre EYT için komisyon kurulacağı öğrenildi. Bu gelişmeler ile birlikte gözler EYT sürecinin ne zaman tamamlanacağına ve düzenlemenin nasıl olacağına çevrildi. Peki, EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 11:33
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EYT için komisyon kuruluyor! EYT’de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda bekleyiş sürüyor. Emekli olabilmek için yaş şartını tamamlamayı bekleyen vatandaşlar, EYT yasası ile emekli olmayı bekliyor. EYT için kurulacak komisyonda ilk gündem düzenlemenin kapsamı olacak. Şu anda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş prim gününü tamamlayanlar kapsamda sayılıyor. Peki, EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için komisyon kuruluyor! EYT’de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili komisyon kurulacağı haberleri umutları artırdı. Komisyon öncelikle kapsamı belirleyecek ardından da hesaplamanın nasıl yapılacağını çalışacak. Tabi masada alternatifli taslaklar bulunacak.

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EYT için komisyon kuruluyor! EYT’de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, EYT ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Geçen hafta EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti.

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EYT için komisyon kuruluyor! EYT’de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Bu konuda her iki partinin de zaten çalışmaları bulunuyordu. Daha önce açıklama yapan Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarından sonra sıranın EYT'ye geleceğini ve çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söylemişti. Şimdi ise konuyla ilgili bir komisyon kurulması gündemde. Komisyon hem sorunu ortaya koyacak hem de taslak üzerinde çalışacak.

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EYT için komisyon kuruluyor! EYT’de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

YARARLANACAKLAR NETLEŞECEK

Komisyonun ilk başta üzerinde duracağı konu ise kapsam olacak. Kimlerin bu haktan yararlanacağı konusu netlik kazanacak ve böylece hak sahiplerinin sayısı da ortaya çıkmış olacak. Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 arasında prim ödenmesi isteniyor. Bunları tamamlayıp yaş şartına takılanlar kapsamda sayılıyor. Bu arada 3600 günü tamamlamış olanlar da kısmi emeklilik hakkını elde etmiş bulunuyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar ile farklı kurumlarda sigorta yaptırmış olalar için ise ayrı hesaplar yapılıyor.