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EYT için komisyon kuruluyor! EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu sene EYT'nin çıkıp çıkmayacağı merakla beklenirken, hükümet tarafından gelen açıklamalar umutları artırdı. Son açıklamalara göre EYT için komisyon kurulacağı öğrenildi. Bu gelişmeler ile birlikte gözler EYT sürecinin ne zaman tamamlanacağına ve düzenlemenin nasıl olacağına çevrildi. Peki, EYT'de emeklilik hesabı nasıl yapılacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler...