Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?

Jeopolitik riskler olması halinde güvenli liman olarak görülen altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna'daki yaşanan yeni gelişmelerin ardından altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Haberin yazıldığı dakikalarda 840 lira seviyesinde bulunan gram altın ile ilgili uzmanlar tarafından açıklamalar geldi. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte 22 Şubat canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.02.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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