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Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?

Jeopolitik riskler olması halinde güvenli liman olarak görülen altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna'daki yaşanan yeni gelişmelerin ardından altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Haberin yazıldığı dakikalarda 840 lira seviyesinde bulunan gram altın ile ilgili uzmanlar tarafından açıklamalar geldi. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte 22 Şubat canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 15:09
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Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dün 825 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, bugün ise 840 lira seviyelerini test etti. Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmelerle piyasalarda hareketlilik yaşanırken gözler altın fiyatlarına çevrildi. Peki, altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte 22 Şubat canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gram altın TL fiyatı geçen hafta 835, 838 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu an (21 Şubat )itibariyle 825 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz.

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Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?

Altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki geri çekilmeyle haftaya düşüşle başladığını gözlemliyoruz. Bu hafta gram altın fiyatını 810 lira destek seviyesi ile 840 lira seviyesinden takip edeceğim. Bu haftaki bant aralığı bu, 810 ile 840 lira arasında bir dalgalanma beklediğimi söyleyebilirim.

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Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?

Ons altın 1887 lira seviyesinde. Geçen cuma günü ons altındaki balon patlayabilir diye uyarılarda bulunmuştum. Bu uyarılarım yine geçerliliğini koruyor. 1908 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip ediyorum.

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Ons altındaki balon patlayabilir! Altın uzmanından son dakika açıklaması: Altın yükselir mi düşer mi?

1870 dolar seviyesini ise bu hafta için destek seviyesi olarak takip edeceğim. Olumlu açıklamalar gelirse 1870 dolar destek seviyesi aşağıya doğru kırılabilir."