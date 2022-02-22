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Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...

Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Taşıt kredi tutarlarında değişikliğe gidilmesinin ardından gözler sıfır araçlara çevrildi. Bu yıl içerisinde otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladı. Şubat ayı güncel sıfır araç fiyatlarını sizler için yazımızda ele aldık. Peki, 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? İşte 2022 Şubat ayı güncel sıfır otomobil fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 10:33
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Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...

Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları belli oldu. En ucuz sıfır araba fiyatlarının hangi markalarda olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) taşıt kredi tutarlarında değişikliğe gitmesinin ardından araç fiyatları yeniden gündeme geldi. Peki, 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? İşte 2022 Şubat ayı güncel sıfır otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...

TAŞIT KREDİ TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerli olan 48 ay vade oranında rakam 400 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerli hale getirildi. 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.

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Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...

Nihai fatura değeri 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı aşmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 ay olurken, nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade 12 ay olarak belirlendi.

İşte 2022 Şubat ayı marka marka en ucuz sıfır otomobil fiyatları:

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Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 371,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 430,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life

Fiyatı: 450,800 TL

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Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 448,300 TL