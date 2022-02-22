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Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...
Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Taşıt kredi tutarlarında değişikliğe gidilmesinin ardından gözler sıfır araçlara çevrildi. Bu yıl içerisinde otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladı. Şubat ayı güncel sıfır araç fiyatlarını sizler için yazımızda ele aldık. Peki, 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? İşte 2022 Şubat ayı güncel sıfır otomobil fiyatları...