Şubat ayı sıfır otomobil fiyatları: 2022 en ucuz sıfır araba hangileri? VW, Seat, Skoda, Renault, Citroen, Dacia...

TAŞIT KREDİ TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerli olan 48 ay vade oranında rakam 400 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında geçerli hale getirildi. 400 bin liradan 800 bin liraya kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 ay oldu.