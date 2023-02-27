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Haberler Galeri EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından EYT yasasıyla ilgili çalışmalar ertelenmişti. TBMM deprem felaketinin ardından ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat'ta başlıyor. Şimdi ise gözler Meclis'ten çıkacak karara çevrildi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaşlar ne zaman alınacak? İşte, 27 Şubat EYT hakkında son dakika gelişmeler haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:44
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EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı, EYT'nin yasalacağı tarihte. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis'in ara vermesiyle birlikte EYT yasası ile ilgili çalışmalar da ileri tarihe ertelenmişti. BMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat'tan itibaren devam edecek. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, yürürlüğe girecek? İşte, haberin detayları...

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EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Meclis, 28 Şubat salı günü çalışmalarına yeniden başlayacak. Öncelikli gündemin deprem olması beklenirken, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

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EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

EYT SON DURUM

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

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EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

Düzenlemenin yeni adresi TBMM Genel Kurulu olacak. Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

KİMLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

Düzenleme Genel Kurul'dan mevcut haliyle geçerse, yürürlüğe girmesiyle; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek.