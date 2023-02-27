EYT ÇIKTI mı, ne zaman yasalaşacak? 27 ŞUBAT EYT son dakika bugün ne oldu? İlk maaş tarihi, başvuru takvimi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından EYT yasasıyla ilgili çalışmalar ertelenmişti. TBMM deprem felaketinin ardından ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat'ta başlıyor. Şimdi ise gözler Meclis'ten çıkacak karara çevrildi. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İlk maaşlar ne zaman alınacak? İşte, 27 Şubat EYT hakkında son dakika gelişmeler haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL