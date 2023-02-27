İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yatırım için güvenli liman olan altına yöneliyor. Altın fiyatları son zamanların en düşük rakamlarını görüyor olsa da İslam Memiş altınlarını satmayı düşünenleri uyararak "Altın aslında düşmedi. Ekranlarla serbest piyasa arasında 30 lira bir makas aralığı var." dedi. Peki altın düşecek mi? Altında son durum ne?