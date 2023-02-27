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Haberler Galeri İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Vatandaşlar yatırım için güvenli liman olan altına yöneliyor. Altın fiyatları son zamanların en düşük rakamlarını görüyor olsa da İslam Memiş altınlarını satmayı düşünenleri uyararak "Altın aslında düşmedi. Ekranlarla serbest piyasa arasında 30 lira bir makas aralığı var." dedi. Peki altın düşecek mi? Altında son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:21
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İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

Son günlerde düşen fiyatları elinde altın bulunduranları endişelendirdi. Altın tekrar çıkacak mı ne zaman çıkacak sorusunun cevabı araştırılırken İslam Memiş'ten uyarı geldi. Memiş altın fiyatlarının düştü gibi görünse de ekranlarla serbest piyasa arasında 30 liralık makas farkı olduğunu aktardı. Peki altın düşecek mi? Altında son durum ne? Konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 1.097 lira seviyesinde işlem görüyor.

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İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

Dün, altının ons fiyatında paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1.105 liradan tamamladı.

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İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 1.097 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.360 liradan satılıyor.

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İslam Memiş uyardı: Altın aslında düşmedi, SATMAYIN! O seviyelere şimdiden hazırlanın! Gram altın tam düştü derken...

Altının ons fiyatı dün günü 1.824 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.823 dolardan işlem görüyor.