Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...

Emeklilik için yeni gelişmeler yaşanıyor. Başvuru yapanlar kısmı emeklilik ve kıdem tazminatı imkanlarından yararlanabiliyor. 10 yıl prim ödemesinin tamamlanmasının ardından bazı şartlarında yerine getirilmesi gerekiyor. Bu süreçte emeklilik ve tazminat hakkı için önemli tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreçte 3600 gün çalışmanın olması emeklilik ve tazminat hakkı için önemli yapıtaşları oluyor. Normalde 5 bin ve üzerinde prim ödenmesi gerekirken 10 yıl yani 3600 gün de emekli olunması için yeterli oluyor. Öte yandan 8 Eylül 1999 tarihi de önemli. Bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. İşte, konu hakkında detaylar haberimizde...