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Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...

Emeklilik için yeni gelişmeler yaşanıyor. Başvuru yapanlar kısmı emeklilik ve kıdem tazminatı imkanlarından yararlanabiliyor. 10 yıl prim ödemesinin tamamlanmasının ardından bazı şartlarında yerine getirilmesi gerekiyor. Bu süreçte emeklilik ve tazminat hakkı için önemli tarihlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu süreçte 3600 gün çalışmanın olması emeklilik ve tazminat hakkı için önemli yapıtaşları oluyor. Normalde 5 bin ve üzerinde prim ödenmesi gerekirken 10 yıl yani 3600 gün de emekli olunması için yeterli oluyor. Öte yandan 8 Eylül 1999 tarihi de önemli. Bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. İşte, konu hakkında detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2022 21:27
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Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK’ya başvurup paranızı alabilirsiniz...

Emeklilik için kritik gelişme. Şartları yerine getirene kısmı emeklilik ve kıdem tazminatı hakkı geliyor. Bu süreçte 10 yıl primi tamamlayanlara hem kıdem hem de kısmi emeklilik yolu açılıyor. Bunun için bazı şartların yerine getirilmesi yeterli kabul ediliyor. Yasalarımıza bakıldığında bazı tarih ve rakamların önemli olduğu görülüyor. çalışma hayatı bakımından 10 yıllık süreyi ifade eden 3.600 gün çalışanlara hem tazminat hem de belli şartlarda emeklilik hakkı sağlıyor. Yine önemli tarihlerden birisi de 8 Eylül 1999. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, kıdem tazminatı ve kısmı emeklilik için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK’ya başvurup paranızı alabilirsiniz...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre çalışma hayatı bakımından 10 yıllık süreyi ifade eden 3.600 gün çalışanlara hem tazminat hem de belli şartlarda emeklilik hakkı sağlıyor.

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Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK’ya başvurup paranızı alabilirsiniz...

Yine önemli tarihlerden birisi de 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce sigortalı olanlar ile sonra sigortalı olanlar açısından farklı avantajlar ve haklar söz konusu olabiliyor. Şimdi hem bu tarihten önce hem de sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar açısından kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına bakalım.

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Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK’ya başvurup paranızı alabilirsiniz...

1 YILLIK ÇALIŞMANIZIN OLMASI GEREKİYOR

1475 sayılı yasanın 14. maddesinde hem kıdem tazminatı almanın şartları hem de istifa ederek tazminat alabilmeyi sağlayan istisnalar sıralanıyor. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor. İstisnalar arasında bulunan şartlardan birisi de 3.600 gün çalışmanın olması.

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Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK’ya başvurup paranızı alabilirsiniz...

Eğer 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Söz konusu maddede bu durum 'emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak' olarak ifade ediliyor.