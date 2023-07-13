Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım aylığı ödemeleri 2023 Temmuz zammı ile artırıldı. Bu noktada evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz zammı ile evde bakım parası ne kadar oldu? İşte, 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi!