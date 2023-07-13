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Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen evde bakım aylığı ödemeleri 2023 Temmuz zammı ile artırıldı. Bu noktada evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz zammı ile evde bakım parası ne kadar oldu? İşte, 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:03
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Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 2023! Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım kapsamındaki ödemeler de zamlandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte, 13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıktı.

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Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.