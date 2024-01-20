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Ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte çalışma hayatında 5 büyük reformun detayları

Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında yeni reformlar hazırlanıyor. Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren önemli değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçirilecek. Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar ve işçiler gibi toplumun hemen her kesimini ilgilendiren değişiklikler nasıl hayata geçecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 07:50
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Ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte çalışma hayatında 5 büyük reformun detayları

2023 yılında açıklanan AK Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli program kapsamında hayata geçirilecek birçok reform bulunuyor.

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Ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte çalışma hayatında 5 büyük reformun detayları

Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar bütün kesimleri ilgilendiren reformlar sırasıyla hayata geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını belirtti.

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Ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte çalışma hayatında 5 büyük reformun detayları

Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, Tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler devreye alınacak. Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

İşte tüm reformlarla ilgili kafalardaki soruların cevapları...

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Ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte çalışma hayatında 5 büyük reformun detayları

EV KADININA SOSYAL GÜVENCE VE ERKEN EMEKLİLİK

■ YENİ UYGULAMA NELER GETİRECEK?

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

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Ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte çalışma hayatında 5 büyük reformun detayları

■ DEVLET HANGİ ÖDEMELERİ KARŞILAYACAK?

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL

Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL

Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL