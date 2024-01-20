Ev kadınları nasıl emekli olacak? İşte çalışma hayatında 5 büyük reformun detayları

Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında yeni reformlar hazırlanıyor. Toplumun hemen her kesimini ilgilendiren önemli değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçirilecek. Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar ve işçiler gibi toplumun hemen her kesimini ilgilendiren değişiklikler nasıl hayata geçecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.