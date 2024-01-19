SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na saat 08.30'da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı!

Emekli maaşı zammı oranları netleştikten sonra, bankalar arasında en yüksek emekli promosyonu yarışı başladı. 2024 emekli maaş promosyonu kapsamında bankalar, emeklilere daha cazip teklifler sunmak için adeta bir rekabet içine girdi. Bu kapsamda, bankaların emeklilere sağlayacakları ekonomik avantajlar arasında en dikkat çekici olanı, 15 bin TL'ye kadar çıkabilen emekli promosyonları oldu. İşte emekliye çifte maaş imkanı...