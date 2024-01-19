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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na saat 08.30'da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı! 

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na saat 08.30'da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı! 

Emekli maaşı zammı oranları netleştikten sonra, bankalar arasında en yüksek emekli promosyonu yarışı başladı. 2024 emekli maaş promosyonu kapsamında bankalar, emeklilere daha cazip teklifler sunmak için adeta bir rekabet içine girdi. Bu kapsamda, bankaların emeklilere sağlayacakları ekonomik avantajlar arasında en dikkat çekici olanı, 15 bin TL'ye kadar çıkabilen emekli promosyonları oldu. İşte emekliye çifte maaş imkanı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 18:24
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na saat 08.30’da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan zammın ardından bankalar, emekli maaş promosyonları konusunda güncellemeler yapmaya başladı. Yeni yılda emekli maaşı alanların promosyon avantajları da artış gösterdi. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi?

BANKA BANKA PROMOSYON MİKTARLARI 2024 OCAK

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na saat 08.30’da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı!

ING Bank Emekli Promosyon:

ING Bank, emeklilere maaşlarını bankaya taşıma karşılığında ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon imkanı da sağlanmaktadır.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na saat 08.30’da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı!

Türkiye Finans Emekli Promosyon:

Türkiye Finans, 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunmaktadır.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na saat 08.30’da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı!

Garanti BBVA Emekli Promosyon:

Garanti BBVA, emekli maaşı alanlara hoş geldin paketi olarak 8.500 TL'ye kadar promosyon sağlamaktadır.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na saat 08.30’da anında 15.000 TL ödeme! Milyonlarca emekliye çifte maaş kazancı!

QNB Finansbank Emekli Promosyon:

QNB Finansbank, emekli maaşı taşıyanlara 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü vermektedir.