HaberlerGaleriGünlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL
Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL
28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi. Yeni dönem 1 Ocak'ta başlamasına rağmen yasa delindi. Belgesiz kiralama yapan ev sahipleri, 200 TL'ye ilan verip 2.000 TL istiyor. İlan oyununda tatil beldeleri başı çekiyor.
Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2024 06:59Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 06:59