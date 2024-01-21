Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL

Antalya'da bir dairenin sahibi olan kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuru yaptığını sürecin devam ettiğini belirterek, "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut. Terlik, su ısıtıcı, temiz havlu, nevresim… İlanda fiyat 250 TL ancak bu yıllık ücret. Eğer 5 günlük kiralayacaksanız günlük 1.500 TL. Bunu banka üzerinden ödersiniz, ancak açıklama kısmında lütfen 'borç ödemesi' olarak belirtin" şeklinde bilgi verdi.

