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Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL

28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi. Yeni dönem 1 Ocak'ta başlamasına rağmen yasa delindi. Belgesiz kiralama yapan ev sahipleri, 200 TL'ye ilan verip 2.000 TL istiyor. İlan oyununda tatil beldeleri başı çekiyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 06:59
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Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL

Günlük kiralamada yeni dönem 1 Ocak'ta başladı. Yönetmelikle turizm konutu belgesi zorunlu hale geldi. Yeni kararla birlikte günlük kiralık ilanlarında düşüş görülürken, özellikle tatil beldelerinde kiralama faaliyetlerinin tam gaz devam etmesi dikkat çekti.

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Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL

Yeni uygulamanın sahadaki yansımasını araştırılırken, online platformlardaki ilanlar yakın takibe alındı.

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Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL

İlan sahiplerinin çoğunun hâlâ turizm konutu belgesi almadığı görülürken, ilanlarda da fiyatların farklı yazılması ise kafaları karıştırdı. Öyle ki ilanda günlük kiralama bedeli üzerinden 10 kata varan oranlarda ücret isteyen daireler dahi oldu.

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Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL

BORÇ ÖDEMESİ YAZIN
Sabah'ta yer alan habere göre Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte bu dönemde yerli turistin talebinin arttığı Bursa, Erzurum, Afyonkarahisar ve Antalya gibi illerdeki ilanlardan bazıları arandı.

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Günlük kiralıkta büyük oyun! İlanda 200 gerçekte 2 bin TL

Antalya'da bir dairenin sahibi olan kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuru yaptığını sürecin devam ettiğini belirterek, "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut. Terlik, su ısıtıcı, temiz havlu, nevresim… İlanda fiyat 250 TL ancak bu yıllık ücret. Eğer 5 günlük kiralayacaksanız günlük 1.500 TL. Bunu banka üzerinden ödersiniz, ancak açıklama kısmında lütfen 'borç ödemesi' olarak belirtin" şeklinde bilgi verdi.