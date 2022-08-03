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Haberler Galeri Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

Marketlerin haftalık olarak duyurulan aktüel katalogları açıklandı. Mutfak araç gereçlerinden oyuncağa kadar birçok ürünün yer aldığı aktüeller yakından takip ediliyordu. Uygun bütçeli alışverişler yapmak isteyenler bu hafta indirimli kategoride yer alan ürünleri merak ediyor. Marketlerin güncel aktüel bilgilerini haberimizde derledik. İşte, A101 ve BİM aktüellleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 18:14
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Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

İndirimli şekilde alışveriş yaparak ev bütçesine destek olmak isteyenler marketlerin güncel aktüel açıklamalarını yakından takip ediyor. A101 kataloğu 4 Ağustos 2022 aktüel ürünler yine birbirinden uygun fiyatlarla tüketiciye sunulacak. Samsung Cyclone süpürge 1299 TL, Singer Promise 1408 dikiş makinesi 1199 TL, Fakir Kaave mono Türk kahvesi makinesi 399 TL, Sunny melodi Multi Blender seti ise 459 TL'den satışa sunulacak. Alışveriş detaylarını merak edenler için güncel aktüelleri haberimizde derledik. İşte, A101 ve BİM haftalık aktüelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

A101, BİM AKTÜEL 4,5,6 AĞUSTOS DUYURUSU

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Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

A101, BİM AKTÜEL 4,5,6 AĞUSTOS DUYURUSU

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  • 22
Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

A101, BİM AKTÜEL 4,5,6 AĞUSTOS DUYURUSU

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  • 22
Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

A101, BİM AKTÜEL 4,5,6 AĞUSTOS DUYURUSU