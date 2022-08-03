Bu indirimleri kaçıran dizini döver! A101, BİM aktüel 4,5,6 Ağustos duyurusu, ne ararsan var! Oyuncak, mutfak eşyası, dolap...

Marketlerin haftalık olarak duyurulan aktüel katalogları açıklandı. Mutfak araç gereçlerinden oyuncağa kadar birçok ürünün yer aldığı aktüeller yakından takip ediliyordu. Uygun bütçeli alışverişler yapmak isteyenler bu hafta indirimli kategoride yer alan ürünleri merak ediyor. Marketlerin güncel aktüel bilgilerini haberimizde derledik. İşte, A101 ve BİM aktüellleri...