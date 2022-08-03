Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? Her ayı belirli tarihlerde açıklanan enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin yanı sıra birçok kesimin aylıklarında etkili oluyor. 2022'nin ikinci altı aylık verisine göre Ocak'ta yeni zam oranı belirlenecek. İlk veri olan Temmuz ayı enflasyon oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz ay TÜFE'de bir önceki aya göre %4,95 artış gerçekleşmişti. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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