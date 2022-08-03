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Haberler Galeri Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? Her ayı belirli tarihlerde açıklanan enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin yanı sıra birçok kesimin aylıklarında etkili oluyor. 2022'nin ikinci altı aylık verisine göre Ocak'ta yeni zam oranı belirlenecek. İlk veri olan Temmuz ayı enflasyon oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz ay TÜFE'de bir önceki aya göre %4,95 artış gerçekleşmişti. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:13
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Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının Temmuz ayı verisi saat 10.00'da duyuruldu. 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon oranının ilk verisi olan Temmuz ayı enflasyon rakamı için araştırmalar sürüyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

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Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

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Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

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Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2022

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.