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Ev alana 30 bin TL destek! İşte istenen şartlar ve başvuru detayları

Devletten ev alacaklara büyük müjde! Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Konut hesabı uygulaması büyük ilgi görüyor. Peki, ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 13:09
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Ev alana 30 bin TL destek! İşte istenen şartlar ve başvuru detayları

Ev almak isteyenlere müjde üstüne müjde geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm vatandaşları ev sahibi yapmak için seferberlik ilan edileceğini ifade etmişti. Erdoğan bu kapsamda 100 bin sosyal konut projesini müjdeledi. Projenin başvuruları 15 Aralık'tan itibaren alınmaya başlandı. Başvurular 5 gün sonra sona erecek. TOKİ'ye 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Bu başvurular nedeniyle umutsuz olan vatandaşlara başka fırsatlar da sunuluyor. Ev alan vatandaşa 30 bin TL hibe veriliyor. Paralar ilk kez bu yıl hesaplara yatmaya başladı. Peki, Ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...

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Ev alana 30 bin TL destek! İşte istenen şartlar ve başvuru detayları

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İLE DEV FIRSAT SUNULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın müjdelediği uygulamanın ilki için başvurular 2019'un sonunda alınmaya başlandı.15 Aralık'tan itibaren alınan başvuralara ilgi çığ gibi büyüdü. Başvurular 1 milyonu aştı. 5 gün içinde başvurmayan kuraya katılamayacak.

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Ev alana 30 bin TL destek! İşte istenen şartlar ve başvuru detayları

TEK FIRSAT TOKİ DEĞİL

TOKİ projelerinin bulunduğu yerlerde oturmak istemeyen veya şartları yerine getiremeyen vatandaşlar için başka cazip fırsatlar da yok değil. Bunların başında devletin hibe desteği sunduğu konut hesabı uygulaması var. Konut hesabına 30 bin TL'yi aşan ibe desteği veriliyor.

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Ev alana 30 bin TL destek! İşte istenen şartlar ve başvuru detayları

EV ALANA 30 BİN TL DESTEK

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

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Ev alana 30 bin TL destek! İşte istenen şartlar ve başvuru detayları

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak.