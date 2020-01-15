Ev alana 30 bin TL destek! İşte istenen şartlar ve başvuru detayları
Devletten ev alacaklara büyük müjde! Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Konut hesabı uygulaması büyük ilgi görüyor. Peki, ev alana hibe desteği şartları neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.01.2020 13:06Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 13:09