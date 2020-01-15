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Başvuru için son gün! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurularında son güne girildi. Bu akşam mesai bitimiyle TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erecek. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru gerçekleşti. 240 aya varan vade seçeneği ve 0,49 gibi eşi benzeri görülmemiş bir kredi oranı ile dar gelirli vatandaşlara sunulan TOKİ evleri belirlenen proje alanlarına hızla yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hak sahiplerinin 1.5 yıl içinde evlerine yerleşmesini istedi. Proje önümüzdeki ay hızla başlayacak. Başvuruların ardından Mart ayı gibi kura çekilinin yapılması da bekleniyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 12:26
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Başvuru için son gün! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor. Büyük ilgi gören TOKİ sosyal konut projesine 1 milyonu aşkın başvuru geldi. Sayının 10 katı ilgi gören TOKİ sosyal konut projesi için ilk kazma kısa süre içinde vurulacak. Kura çekimi ile şanslı 100 bin vatandaş belirlenecek. Hak sahipleri 1.5 yıl sonra evlerinde olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin her yıl yeniden yapılması planlanıyor. Başkan Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konutun yapılmasını hedeflediklerini duyurmuştu. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Başvuru için son gün! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek?

İSTANBUL'DA 10 BİN KONUT

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde aslan payı Megakent İstanbul'un oldu. İstanbul projenin yüzde 10'una denk gelen 10 bin konuta sahip olacak. 10 bin konut Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla'da yapılacak.

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Başvuru için son gün! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek?

BAŞKAN ERDOĞAN 1.5 YILDA BİTİRİLSİN TALİMATI VERDİ

TOKİ 100 bin sosyal konut projesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdelemişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından başvurular başladı. Başkan Erdoğan, dar gelirlileri ev sahibi yapma konusunda kararlılıklarına vurgu yaparak, "Her yıl en az 100 bin sosyal konut yapılacak" dedi. Başkan Erdoğan, TOKİ evlerinin 1,5 yılda sahiplerine teslim edilmesi talimatını verdi.

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Başvuru için son gün! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek?

PEŞİNAT NE KADAR OLACAK?

Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

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Başvuru için son gün! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek?

0,49 FAİZ İLE 240 AYA KADAR VADE

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.