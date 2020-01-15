Başvuru için son gün! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurularında son güne girildi. Bu akşam mesai bitimiyle TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erecek. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru gerçekleşti. 240 aya varan vade seçeneği ve 0,49 gibi eşi benzeri görülmemiş bir kredi oranı ile dar gelirli vatandaşlara sunulan TOKİ evleri belirlenen proje alanlarına hızla yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hak sahiplerinin 1.5 yıl içinde evlerine yerleşmesini istedi. Proje önümüzdeki ay hızla başlayacak. Başvuruların ardından Mart ayı gibi kura çekilinin yapılması da bekleniyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ evleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





