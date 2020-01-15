En az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları

İŞKUR iş arayanların ilk çaldığı kapı olarak karşımıza çıkıyor. İŞKUR neredeyse tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş alımlarında yetkili birim olarak biliniyor. Ayrıca birçok özel şirket de işçi alımlarında İŞKUR'u yetkili kılmış durumda. İŞKUR istihdamı arttırmak ve işsizliği düşürmek adına her gün binlerce iş ilanını yeniliyor. Sisteme kayı olanların nitelikleri ve taleplerine göre iş imkanı doğuyor. Buna göre, en az ilköğretim mezunu 39 bin 224 personel alınacak. Personel alımlarında KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. Temizlik personeli, çay servis elemanı, satış temsilcisi, büro elemanı gibi birçok farklı meslek için ilan söz konusu. Peki, İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları neler? İşte en az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





