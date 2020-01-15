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En az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları

İŞKUR iş arayanların ilk çaldığı kapı olarak karşımıza çıkıyor. İŞKUR neredeyse tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş alımlarında yetkili birim olarak biliniyor. Ayrıca birçok özel şirket de işçi alımlarında İŞKUR'u yetkili kılmış durumda. İŞKUR istihdamı arttırmak ve işsizliği düşürmek adına her gün binlerce iş ilanını yeniliyor. Sisteme kayı olanların nitelikleri ve taleplerine göre iş imkanı doğuyor. Buna göre, en az ilköğretim mezunu 39 bin 224 personel alınacak. Personel alımlarında KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. Temizlik personeli, çay servis elemanı, satış temsilcisi, büro elemanı gibi birçok farklı meslek için ilan söz konusu. Peki, İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları neler? İşte en az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 14:09
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En az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları

İŞKUR en az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alımı yapacak. İŞKUR vasıtasıyla yapılacak personel alımlarında sınav şartı bulunmuyor. Devlet daireleri ve özel sektörde birçok kurumun iş ilanlarını yöneten İŞKUR istihdamı arttırmak için her geçen gün yeni alım ilanları yayınlıyor. Son ilanlara göz atıldığında büro elemanı, aşçı, servis elemanı, temizlik görevlisi, güvenlik gibi birçok personel alımı yapılacağı görülüyor. Sizler için tüm ilanları ve genel personel alım şartlarını derledik. İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları...

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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En az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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En az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları

İŞTE İŞKUR EN AZ İLKOKUL MEZUNU PERSONEL ALIM İLANLARI

İŞKUR üzerinden personel alımı yapan meslekler ise şöyle:

Ön Muhasebeci 905

Kasiyer 828

Garson (Servis Elemanı)745

Konfeksiyon İşçisi 581

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 577

Dokuma Konfeksiyon Makineci 568

Reyon Görevlisi 528

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 474

Büro Memuru (Genel)465

Ayakkabı İmalatçısı462

Ambar/Depo Görevlisi371

Şoför-Yük Taşıma363

Güvenlik Görevlisi344

Elektrikçi (Genel)281

Bulaşıkçı (Stevard)265

Pazarlamacı264

Aşçı Yardımcısı263

Aşçı257

Kalite Kontrolcü250

CNC Torna Tezgahı Operatörü238

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En az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları

Lastik Enjeksiyon Üretim Elemanı237

Düz Dikiş Makineci224

Depo Sevkiyat Sorumlusu204

Muhasebeci200

Paketleme işçisi195

Sekreter193

Makine Mühendisi190

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)188

Elektrik Teknisyeni187

Kurye183

Forklift Operatörü172

Mekanik Bakım Onarımcısı170

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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En az ilkokul mezunu 39 bin 224 personel alınacak! İşte İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanları

Beden İşçisi (Temizlik)164

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)162

Motosikletli Kurye160

Hemşire147

Çağrı Merkezi Elemanı145

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı144

Büro İşçisi133

Deri Konfeksiyon Makinecisi131

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı131

İnşaat İşçisi130

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)128

Mutfak Görevlisi128

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)128

Muhasebe Meslek Elemanı127

CNC Freze Tezgahı Operatörü125

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı125

Satış Temsilcisi / Plasiyer125

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)116

Servis Komisi114

Perakende Satış Elemanı (Gıda)113

Sevkiyat Görevlisi109

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)109

Teknik Ressam103

Mobilya Montajcısı102

Diğer Büro Memurları101

Elektrik Teknikeri100

Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)100

Ütücü92

Tır-Çekici Şoförü91

Elektrik-Elektronik Teknisyeni88

Kalite Kontrolcü-Tekstil88