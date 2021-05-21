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Esnafa hibe desteği! Bakan Muş'tan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa hibe müjdesi verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." ifadelerine yer verdi. Esnafa hibe müjdesinin detayları belli oldu. Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 15:13
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Esnafa hibe desteği! Bakan Muş'tan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini belirterek esnafa hibe müjdesi verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." ifadelerine yer verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esnafa hibe desteği! Bakan Muş'tan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı

Esnafa hibe müjdesinin detayları belli oldu. Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı.

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Esnafa hibe desteği! Bakan Muş'tan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı

(1. GRUP)

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri

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Esnafa hibe desteği! Bakan Muş'tan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı

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Esnafa hibe desteği! Bakan Muş'tan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı

(2. GRUP)

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri