Esnafa hibe desteği! Bakan Muş'tan esnafa müjde! Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnafa hibe müjdesi verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek." ifadelerine yer verdi. Esnafa hibe müjdesinin detayları belli oldu. Karar yürürlüğe girdi liste açıklandı.